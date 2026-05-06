06.05.2026 02:23
Bilecik'te KÖYDES encümen seçimlerinde Murat Hızlı, İl Genel Meclis Başkanı'nı geride bıraktı.

Bilecik'te, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen üye seçimleri gerçekleştirilirken, AK Partili üye Murat Hızlı, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş'tan daha çok oy aldı.

Bilecik'te KÖYDES seçimleri Vali Yardımcısı Akgün Corav başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Seçimlerde ilk olarak İl Genel Meclisi üyeleri arasından 2 üye seçimi yapıldı. AK Parti'den İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Murat Hızlı, CHP'den Serdar Yavuz aday oldu. Yapılan oylamada; AK Partili Murat Hızlı 33, Ramazan Kurtulmuş 29, Serdar Yavuz ise 26 oy aldılar. Bu sonuçlar sonrasında Murat Hızlı ile Ramazan Kurtulmuş 1 yıl boyunca KÖYDES birlik üyeliğinde görev yapmaya hak kazandılar.

Köy muhtarları arasında gerçekleşen seçimde ise Cumalı Köyü Muhtarı Mesut Tekin, Elmabahçe Köyü Muhtarı Zeynel Abid Seçilmiş, Okluca Köyü Muhtarı Hüseyin Demiröz ve Kapaklı Köyü Muhtarı Serdar Uysal aday oldular. Yapılan seçimlerde Mesut Tekin 26 ve Serdar Uysal 24 oy alarak 1 yıl boyunca KÖYDES birlik üyeliğinde görev yapmaya hak kazandılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

