Bilecik'te Kuaför Fiyatlarına Zam

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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te erkek kuaförlerinin saç, sakal kesim ücretlerine zam yapıldı, 150 lira olan saç kesimi 200 liraya, 80 lira olan sakal tıraşı ise 100 liraya çıktı.

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odasınca alınan karar ile saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar ile saç kesimi 200 lira, saç-sakal-yıkama 400 lira, sakal tıraşı 100 lira, yıkama-fön 130 liraya, ağda 90 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesi şöyle: "Şekilli sakal tıraşı: 130,00 TL, sakal- sakal - yıkama - fön: 400,00 TL, saç kesme (makas ile): 200,00 TL, yıkama + fön: 130,00 TL, ağda: 90,00 TL, maske: 90,00 TL, sakal tıraşı: 100,00 TL, saç yıkama: 90,00 TL, anatomik saç kesimi: 275,00 TL, kulak- burun - ense alma: 90,00 TL"