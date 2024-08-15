Bilecik'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor

Bilecik\'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara veba, çiçek ve burusella aşılamaları yapılıyor. Ayrıca hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri de uygulanıyor.

15.08.2024 10:29
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Bilecik'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvanlara; veba, çiçek ve burusella aşılamaları yapılıyor. Aşılama işlemlerinin yanı sıra teknik ekipler küçükbaş hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri uyguluyor. Bu süreç hayvanların takibi ve sağlık verilerinin kayıt altına alınması için büyük önem taşıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor - Son Dakika

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