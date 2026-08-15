Bilecik'te Kumar Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Kumar Bağımlılığı Eğitimi

Bilecik\'te Kumar Bağımlılığı Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te kumar bağımlılığının etkileri ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi.

Bilecik'te vatandaşlara yönelik kumar bağımlılığına karşı eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında gerçekleştirilen eğitimde kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri ele alındı. Eğitimde ayrıca kumar bağımlılığından korunma ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan biri farkındalık oluşturmak. Özellikle birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve koruyucu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Kumar Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 12:02:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kumar Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.