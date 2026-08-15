Bilecik\'te Kumar Bağımlılığı Eğitimi

Bilecik'te vatandaşlara yönelik kumar bağımlılığına karşı eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında gerçekleştirilen eğitimde kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri ele alındı. Eğitimde ayrıca kumar bağımlılığından korunma ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan biri farkındalık oluşturmak. Özellikle birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve koruyucu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.