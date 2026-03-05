Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti - Son Dakika
Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

05.03.2026 00:02
Bilecik'te düzenlenen Kur'an-ı Kerim Ziyafeti programı, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' Programı, vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Teravih namazı öncesinde icra edilen program, Ramazan ayının manevi atmosferini cami cemaatine bir kez daha hissettirdi. Programa katılan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, cemaatle bir araya gelerek Ramazan ayının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında, ulusal ve uluslararası Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmalarında dereceler elde etmiş hafızlar tilavette bulundu. Hafız Muhammed Vefa Erdem, Hafız Ensar Ünal, Hafız Ömer Mansur Duran ve Hafız Muhammed Enes Can'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetleri, camiyi dolduran cemaate duygu dolu anlar yaşattı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kur'an-ı Kerim'in hayatın merkezine alınması gerektiğini vurgulayarak, "İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek Ramazan ayındayız. Bu bilinçle Ramazan'ımızı Kur'an-ı Kerim'in maneviyatıyla süslemek amacıyla güzel sesli hafızlarımızı davet ettik. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber kılmayı hepimize nasip eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Bilecik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
