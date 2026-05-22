Bilecik’te Kur\'an Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

22.05.2026 09:55
Bilecik'te 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin kazanımlarını desteklemek amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen 'Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları' kapsamında kız öğrenciler için 'Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmada ortaokul ve lise kategorilerinde öğrenciler kıyasıya yarıştı. Ortaokul kategorisinde Bozüyük Necatibey Ortaokulu birinci, Merkez Edebali Ortaokulu ikinci, Osmaneli Hisarcık Beşevler Ortaokulu üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi birinci, Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü sırada yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yarışmaya katılan öğrencilere hediyelerin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahim Omuk tarafından takdim edildiğini belirterek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimize hediyeleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Abdurrahim Omuk tarafından takdim edildi" dedi.

Program, öğrenciler ve öğretmenlerin tebrik edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

