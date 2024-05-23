Bilecik'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı

Bilecik\'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletme onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılmaktadır. Denetimler, hijyen kuralları ve ilgili yönetmeliklere uygunluk açısından gerçekleştirilmektedir. Bilecik İl Müdürlüğü, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu gereğince mezbaha denetimlerini düzenli olarak sürdürecektir.

23.05.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın koordinesinde, İl Müdürlüğü teknik personelleri ile yaklaşan 'Kurban Bayramı' öncesinde halkın sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmesi ve sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları amacıyla Bilecik genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletme onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetlendi.

İl Müdürlüğü tarafından veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu gereğince mezbaha denetimleri rutin aralıklarla devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı, Bilecik, Kurban, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:40:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te kurban bayramı öncesi mezbahalar denetlenmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement