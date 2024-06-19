Bilecik'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

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Bilecik'te düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' sona ererken, dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi. 10 takımın katıldığı turnuvada Gölpazarı Belediye Voleybol Takımı ile Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Voleybol takımları finale kaldı. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Voleybol rakibini yenerek, turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen şampiyon olan takıma kupasını vermesinin ardından tebrik ederken, turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür etti. Sözen, "İlçemizde kurumlar arası diyalogun artması sporun daha geniş kitlelere yayılması amacıyla düzenlemiş olduğumuz Voleybol Turnuvası kardeşlik, birlik, beraberlik içinde başladı ve bu şekilde sonlandı. Voleybol turnuvasına katılan tüm takımlara ve izlemeye gelen bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK