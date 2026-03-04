Bilecik'te Kuyumcuya Hırsızlık

Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te hırsızlar, sabaha karşı kepenklerini balyozla kırardıkları kuyumcu vitrinindeki ziynet eşyalarını çaldı. Güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalınan eşyaların değeri henüz belirlenmedi.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya, sabaha karşı saat 03.52'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce girildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi oldukları değerlendirilen şüpheliler, iş yerine balyoz ve çuvallarla girdi.

Yaklaşık 30 saniye içinde vitrindeki ziynet eşyalarını alan zanlılar, olay yerinden otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan ziynet eşyalarının değerinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.