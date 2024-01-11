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Bilecik'te Malhun Hatun İlkokulu Öğrencilerine Enerji Verimliliği Semineri - Son Dakika
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Bilecik'te Malhun Hatun İlkokulu Öğrencilerine Enerji Verimliliği Semineri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Enerji verimliliği haftası sebebiyle Malhun Hatun İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Enerji Verimliliği ve Tasarrufu' başlıklı seminer düzenlendi. Seminerde enerji tasarrufunun önemi vurgulandı ve çocuklar ve aileler için alınabilecek önlemler anlatıldı.

Bilecik\'te Malhun Hatun İlkokulu Öğrencilerine Enerji Verimliliği Semineri
11.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:26
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Bilecik'te Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerine 'Enerji Verimliliği Tasarrufu' semineri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Enerji verimliliği haftası sebebiyle Malhun Hatun İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Enerji Verimliliği ve Tasarrufu' başlıklı seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminerde; Enerji ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt'ın yaptıkları sunumda tasarrufun önemine dikkat çekildi. Enerji tasarrufunda çocukların ve ailelerin alabilecekleri önlemler sıralandı. Enerji tasarrufu haftası kapsamında düzenlenen seminer öğrencilerin sorularıyla son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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