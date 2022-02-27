Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı

27.02.2022 11:50

- Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı Gençlerin hayran olduğu sanatçı Manuş Baba, Bileciklilere müzik ziyafeti verdi.

- Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı

BİLECİK - Gençlerin hayran olduğu sanatçı Manuş Baba, Bileciklilere müzik ziyafeti verdi.

Bilecik Belediyesi pandemi dönemi etkinlik yasağının kaldırılmasıyla birlikte hiçbir ayı boş geçirmiyor. Şehirde kültür sanat etkinliği düzenlemek isteyen özel girişimcilere mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam eden Bilecik Belediyesi, birbirinden yetenekli oyuncu ve müzisyenleri Bilecik ile buluşturmaya devam ediyor. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi dün muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Gençlerin hayran olduğu sanatçı Manuş Baba, Bilecikli sanatseverlere müzik ziyafeti verdi. Şarkıcının konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Salonu dolduran Bilecikli vatandaşlar konserden oldukça memnun kaldı.

Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı
Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı
Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı

YORUMLAR
500
Op. Dr. Mahmut Haydar Ustaoğlu: 'Covid genizde çoğalır aşağıya doğru inerek hastalık yapar' Op. Dr. Mahmut Haydar Ustaoğlu: 'Covid genizde çoğalır aşağıya doğru inerek hastalık yapar' Son dakika haberi | İZMİR -Hindistan'ın geleneksel enstrümanı 'tabla'nın tınısını Anadolu'ya duyuruyor Son dakika haberi | İZMİR -Hindistan'ın geleneksel enstrümanı 'tabla'nın tınısını Anadolu'ya duyuruyor

Manuş Baba, Bilecik, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:36 Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 11:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement