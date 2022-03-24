Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

24.03.2022 10:27
Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Haftası kutlama programı kapsamında Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Haftası kutlama programı kapsamında Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü BŞEÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un yaptı. Panelde, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu dinleyicilerle buluştular. İstiklal mücadelesini mihenk taşlarından olan Çanakkale Savaş'ının konu alındığı panelde katılıcı öğrenciler merak ettikleri soruları sordular. Çanakkale Zaferinin tüm yönleriyle ele alındığı panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi
Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi
Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

YORUMLAR
500
Bursa'da '15'liler Saygı Alayı' oluşturuldu Bursa'da '15'liler Saygı Alayı' oluşturuldu BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı BŞEÜ'de baharın gelişini kutlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
09:35 Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözleri Aynur Aydın'ı çıldırttı: Damacanaya tecavüz edenler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:34:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement