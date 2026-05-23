Mazgalda sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
Mazgalda sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Mazgalda sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
23.05.2026 10:15  Güncelleme: 10:27
Bilecik'te belediye ekipleri, cadde üzerindeki mazgala sıkışan kedi yavrularını kurtararak tedavi etti ve doğal ortamlarına bıraktı.

Bilecik'te belediye ekipleri cadde üzerindeki mazgala sıkışan kedi yavrularını kurtardı.

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde yer alan mazgala sıkışan kedi yavrularını gören vatandaşlar Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine kurtarılmaları için ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri kurtardıktan sonra tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüler. Anne kedinin ise yavrularının kurtarılması anında orada bulunması çevre sakinleri tarafından gözlendi.

Yara almayan hayvanlar gerekli aşı ve bakımlardan sonra alındığı yere bırakıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli muayeneleri yapılan hayvanlarda bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi. İç ve dış parazit aşıları yapılan can dostları alındıkları doğal ortamlarına geri bırakıldı. Esnaf ve mahalle sakinleri de kedi yavrularının kurtarılmasından duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

