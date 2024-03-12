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Bilecik'te 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' uygulanmaya başladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyünde, yürütülmeye başlanan '2024 Yılı Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Ortaca köyünde bulunan ve toplam 2 bin dekar alana sahip mera vasfında arazinin 300 dekarlık kısmına üsten tohumlama yöntemiyle 300 kilogram mera bitkisi karışımı tohumu ve 3 bin kilogram gübreleme işlemi yapıldı.

Çayır ve mera alanları hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve kolay temin edildiği önemli doğal kaynaklardan biri. Ancak ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle zamansız ve aşırı otlatılan meraların doğal yapısı bozuluyor. Doğal yapısı bozulan mera alanlarında, yem üretimini ve kalitesi artırarak, hayvancılık faaliyetlerinin artmasını sağlamak ve erozyonu önlemek amacıyla 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' uygulanıyor.

Mera Islah ve Amenajman Projelerinden istenilen sonuçların alınabilmesi için mutlaka otlatma sisteminin uygulanması gerekiyor. Mera Islah ve Amenajman Projelerinin uygulamalar sonrası etkinliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için İl Müdürlüğü teknik personellerince köylerde meraların önemi, otlatma sistemi konularında çeşitli eğitim çalışmaları yapılmakta olup, proje süresince bu tarz eğitim çalışmaları devam edecek. Ayrıca kaba yem üretimine katkı sağlanması meraya olan baskının azaltılması amacıyla yem bitkisi ekilişi konusunda hayvan sahipleri bilgilendirildi. - BİLECİK