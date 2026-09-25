Bilecik'te minibüs durağına park eden sürücüye şoförler tepki gösterdi - Son Dakika
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Bilecik'te minibüs durağına park eden sürücüye şoförler tepki gösterdi

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Bilecik\'te minibüs durağına park eden sürücüye şoförler tepki gösterdi
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Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde park yeri bulamayan sürücü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda minibüs şoförlerine ayrılan bölüme aracını park etti. Durağa yanaşamayan şoförler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, sürücü daha sonra aracını çekti.

Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden duyarsız sürücüye şoförler tepki gösterdi.

Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde park yeri bulamayan 35 DBA 587 plakalı aracın sürücüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda minibüs sürücülerin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için kendilerine sarı çizgiyle çizilerek ayrılan bölüme park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri kavşakta yolcu indirip bindirirken, bu esnada trafikte aksamalar yaşandı. Bu duruma tepki gösteren minibüs sürücüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aracı ihbar ettiler. Daha sonra çarşıdaki işleri bitince kavşağa gelen kadın sürücü, aracı park ettiği yerden çekti.

Kaynak: İHA
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