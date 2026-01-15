Bilecik\'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikramı

Bilecik Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Gerçekleştirilen ikram programına belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşlara helva ikram ederek Miraç Kandili'ni kutladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dilek temennilerini ileten başkan yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar ise yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK