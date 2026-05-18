Bilecik\'te Mobil Göç Denetimleri

Bilecik'te yasa dışı göç ile mücadele çerçevesinde mobil göç denetimleri ile kimlik kontrolleri yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Mobil Göç Aracı' desteğiyle terminal, park, bahçe ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kimlik kontrolleri ve uygulamalar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde düzensiz göçün önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini kaydetti. - BİLECİK