Bilecik\'te Muharrem Ayı Etkinliği

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem Ayı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Şeyh Edebali Türbesi ve Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden ve birlik mesajı veren Başkan Subaşı, Muharrem Ayı'nın anlam ve önemine dikkat çekti. Şubaşı, "Muharrem ayı dolayısıyla Şeyh Edebali Türbesi ve Atatürk Parkı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en önemli simgelerinden Muharrem Ayı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK