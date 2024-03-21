Bilecik\'te Nevruz Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlaması hem eğlenceli hem de bol rekabetli geçerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan Nevruz Bayramı programı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Programa; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, siyasi parti ve kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, "Nevruz; Türklerin Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil ettiğini ifade ederek, Bolluğun, bereketin sembolü ve Türk dünyasının müstesna ortak kültürel değerlerinden biri olarak kabul gören Nevruz Bayramı; Anadolu'dan Kafkaslara, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yüzyıllardır aynı ruhla; barış, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerler etrafında bütünleştirici niteliğiyle, binlerce yıldır aynı inanç ve coşkuyla kutlanmaktadır. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart tarihinde her yıl kutlanan Nevruz ile bolluk ve bereket günlerinin karşılandığı, insan ve doğa arasındaki ilişkinin pekiştirildiği, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının olduğu kabul edilmektedir. Nevruz, geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep beraber omuz omuza yaşanmasına vesile olan, özel bir kaynaşma, dayanışma günüdür. Birliğimizi güçlendiren Nevruz gibi kültürel zenginliklerimizi ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve böylelikle insanlığa ve dünya dostluğunun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak bizlerin asli görevleri arasındadır. Barışın her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, yüzyıllardır yakılan Nevruz ateşiyle baharın gelişini müjdeleyen kutlamaların, tüm dünyada; barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk dünyasının ve tüm dünyada bu bayramı kutlayan halkların Nevruz Bayramı'nı ve içerisinde bulunduğumuz 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Törende protokol üyelerine boyalı yumurtaları dağıtılırken, yumurtaların tokuşturulacağı esnada Vali Aygöl, yumurtaların tören alanında bulunan öğrenci ve kadınlara hediye edilmesini isteyerek, "Bunları neden kıralım? Burada öğrencilerimiz var, hanımefendiler var onlara hediye edelim. Onlar bizim adımıza bunları evlerinde güzel bir yere koyarlar olmaz mı? Bu şehrin birlikteliğini kırmamak, birleştirmek yakışır" dedi.

Ardından halat çekme yarışması düzenlendi. Halat çekme yarışmasına; Vali Şefik Aygöl AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ve Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da eşlik etmesiyle törende hem eğlenceli hem de rekabetli anlar yaşandı.

Ardından Vali Aygöl, öğrencilerin hazırlamış olduğu proje sergisini inceledi. - BİLECİK