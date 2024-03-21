Bilecik'te Nevruz Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Nevruz Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bilecik\'te Nevruz Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bilecik'te yapılan Nevruz Bayramı kutlamalarında eğlenceli ve rekabetli anlar yaşandı. Programa birçok protokol üyesi, öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Aygöl, törende yumurtaların öğrenci ve kadınlara hediye edilmesini istedi. Ayrıca halat çekme yarışması da düzenlendi.

21.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlaması hem eğlenceli hem de bol rekabetli geçerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan Nevruz Bayramı programı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Programa; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, siyasi parti ve kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, "Nevruz; Türklerin Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil ettiğini ifade ederek, Bolluğun, bereketin sembolü ve Türk dünyasının müstesna ortak kültürel değerlerinden biri olarak kabul gören Nevruz Bayramı; Anadolu'dan Kafkaslara, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yüzyıllardır aynı ruhla; barış, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerler etrafında bütünleştirici niteliğiyle, binlerce yıldır aynı inanç ve coşkuyla kutlanmaktadır. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart tarihinde her yıl kutlanan Nevruz ile bolluk ve bereket günlerinin karşılandığı, insan ve doğa arasındaki ilişkinin pekiştirildiği, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının olduğu kabul edilmektedir. Nevruz, geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep beraber omuz omuza yaşanmasına vesile olan, özel bir kaynaşma, dayanışma günüdür. Birliğimizi güçlendiren Nevruz gibi kültürel zenginliklerimizi ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve böylelikle insanlığa ve dünya dostluğunun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak bizlerin asli görevleri arasındadır. Barışın her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, yüzyıllardır yakılan Nevruz ateşiyle baharın gelişini müjdeleyen kutlamaların, tüm dünyada; barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk dünyasının ve tüm dünyada bu bayramı kutlayan halkların Nevruz Bayramı'nı ve içerisinde bulunduğumuz 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Törende protokol üyelerine boyalı yumurtaları dağıtılırken, yumurtaların tokuşturulacağı esnada Vali Aygöl, yumurtaların tören alanında bulunan öğrenci ve kadınlara hediye edilmesini isteyerek, "Bunları neden kıralım? Burada öğrencilerimiz var, hanımefendiler var onlara hediye edelim. Onlar bizim adımıza bunları evlerinde güzel bir yere koyarlar olmaz mı? Bu şehrin birlikteliğini kırmamak, birleştirmek yakışır" dedi.

Ardından halat çekme yarışması düzenlendi. Halat çekme yarışmasına; Vali Şefik Aygöl AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ve Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da eşlik etmesiyle törende hem eğlenceli hem de rekabetli anlar yaşandı.

Ardından Vali Aygöl, öğrencilerin hazırlamış olduğu proje sergisini inceledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Bilecik, Kültür, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Nevruz Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 19:56:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Nevruz Bayramı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement