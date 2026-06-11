Bilecik'te 'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz' sloganıyla fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Bilecik'te 'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz' sloganıyla fidanlar toprakla buluştu

Bilecik\'te \'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz\' sloganıyla fidanlar toprakla buluştu
11.06.2026 14:02  Güncelleme: 14:03
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, 'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu. Vali, rektör ve protokolün katıldığı etkinlik, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı anısına gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tarafından 'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz' sloganıyla fidanlar toprakla buluşturdu.

Üniversitenin öğrenci kulüpleri koordinatörlüğü ve ÜNİDES iş birliğiyle, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'inci yılı anısına 'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz' sloganıyla düzenlenen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu, "Toprağı yaşat ki insan yaşasın" bilinciyle harmanlayan etkinliğe protokolün ve akademi dünyasının ilgisi yoğun oldu.

Akademisyenler ve öğrencilerin de el birliğiyle fidanları toprakla buluşturduğu etkinlik, kampüsün yeşillendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Kampüsü Ağaçlandırıyoruz' sloganıyla fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

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