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Bilecik'te Öğrenciler Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulundu - Son Dakika
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Bilecik'te Öğrenciler Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulundu

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla tüm okullarda bayrak töreni öncesinde öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Vali Aygöl, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek şehitler için okunan hatimlerin dua merasimine katıldı ve vatanın şehitlere minnettar olduğunu belirtti.

Bilecik\'te Öğrenciler Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulundu
15.01.2024 - 14:14,
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Bilecik'te öğrenciler, bugünkü bayrak töreni öncesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girerken daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

"Bu sabah, ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenimiz gibi Bilecik'te de tek yürek olduk"

Bilecik'te Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen saygı duruşu ve bayrak törenine katıldı. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçik için okunan hatimlerin dua merasimine iştirak etti. Aygöl, "Bu sabah, ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve öğretmenimiz gibi Bilecik'te de tek yürek olarak aziz şehitlerimize vefamızı göstermek için saygı duruşundaydık. Vatan onlara minnettar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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