Bilecik\'te Öğrencilere Ücretsiz Matematik Dersi Verildi

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen eğitime destek kursları kapsamında eğitim-öğretim döneminde 200 öğrenci ücretsiz matematik derslerinden faydalanarak sertifikalarını aldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yakın takibiyle devam eden kurslarda öğrenciler, matematik derslerini materyaller ve görseller eşliğinde öğrenme imkanı buldu. Son iki yılda yaklaşık 2 bin öğrenci, "Matematiğe Dokunmayan Kalmasın" sloganıyla düzenlenen matematik müzesi ve atölye etkinliklerine katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, düzenlenen sertifika törenine katılarak öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Ünver, törende yaptığı konuşmada, "Bilecik Belediyesi olarak öğrencilerimizin her alanda gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaz döneminde de sportif, kültürel ve eğitime yönelik etkinliklerle çocuklarımızı buluşturacağız" dedi.

Eğitime destek kursları kapsamında ilkokul öğrencilerine fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilimler ve İngilizce dersleri, ortaokul öğrencilerine ise matematik dersleri ücretsiz olarak veriliyor. Başkan Yardımcısı Ünver, öğrencilere sertifikalarının yanı sıra kitap hediye etti.

Aileler, verilen kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ve öğretmen Sevgi Akkoy'a teşekkür etti. - BİLECİK