Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, ölçü ve ölçü aletleri için periyodik muayene uyarısı yaparak, "Trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olup, bu süre dolmadan Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur" dedi.

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerine yönelik duyuruda bulundu. Akaryakıt, LPG ve tanker sayaçları, tartı aletleri, sayaçlar, taksimetreler, takograflar ile çeşitli ölçüm cihazlarının belirlenen süreler içinde yetkili kurum ve servislerde muayene ettirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatan İl Müdürü İğdeci, sözlerine şöyle devam etti:

"Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine gidebilir. Burada periyodik muayenesi her yıl yaptırılması gereken egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarını bulunduran kişi ve kuruluşların bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine, 5 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş ısı sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine gidebilir. 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş naklimetre ve hububat muayene aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar müracaat etmesi zorunludur."

"Servis bulunmayan illerde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir"

Açıklamasına şöyle devam eden İl Müdürü Hamdi İğdeci, "Kullanımda olan elektrik, su ve gaz sayaçlarının tamamına ait listenin kullanıcısı (elektrik ve gaz sayaçlarını dağıtım ağında kullanan kurum, kuruluş ve firmalar ile su sayaçlarını dağıtım ağında kullanan su idareleri, kurum ve kuruluşlar) tarafından 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekir. 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçlarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar tüketiciden sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekmektedir. Taksimetrelerin periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında azami 1 yıl olup, bu süre dolmadan bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Servis bulunmayan illerde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Takograf cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında 2 yıl olup, bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olup, bu süre dolmadan Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini yapmak üzere yetkilendirilmiş muayene servislerinin listesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinden yayımlanmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında, Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır" dedi. - BİLECİK