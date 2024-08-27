Bilecik\'te Oluklu-Poyra yolu asfaltlandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu-Poyra yolu asfaltlama çalışması yapıldı.

Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyü ve Poyra köyü arasında yapımına başlanılan asfaltlama çalışmasına Vali Şefik Aygöl ve Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut katıldı. Asfaltlama çalışmasını takip eden Vali Aygöl, aynı zamanda köy halkıyla da bir araya geldi.

Ardından Vali Aygöl, bir vatandaş ile asfaltlama aracına binerek çalışmalara yardımcı oldu. - BİLECİK