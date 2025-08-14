Bilecik\'te Organik Atıklar Sıvı Gübreye Dönüştürülüyor

Bilecik Belediyeler Birliği, evsel organik atıkları çevre dostu sıvı gübreye dönüştüren projesiyle hem çevreyi koruyor hem de tarıma sürdürülebilir destek sunarak Türkiye'ye örnek oluyor.

Evsel organik atıkların geri dönüşümle sıvı bitki gübresine dönüştürüldüğü uygulama, sürdürülebilir tarım ve sıfır atık vizyonunun en somut adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Evlerden toplanan organik atıkların modern tesislerde işlenerek tamamen doğal ve insan sağlığına zararsız sıvı gübreye dönüştürüldüğü projede, çevreci ambalajlarla piyasaya sunulan ürün hem çevreye hem tarıma katkı sağlıyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin "Türkiye'nin en kaliteli sıvı gübresini üretiyoruz" dedi. Projenin öncülüğünü üstlenen Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, uygulamanın hem ekonomik hem çevresel kazanım sağladığını vurguladı. "Evlerden toplanan organik atıkları ekonomiye kazandırarak hem çevremizi koruyor hem de çiftçimize kaliteli ve doğal bir gübre sunuyoruz. Bu çalışmanın sadece Bilecik için değil, tüm Türkiye için örnek olacağına inanıyoruz. Ürettiğimiz sıvı gübre, kalitesiyle Türkiye'nin en iyisi olma yolunda ilerliyor. Doğaya ve geleceğe yatırım yapıyoruz" dedi. Proje kapsamında vatandaşlara ve çiftçilere atık ayrıştırma, çevre bilinci ve geri dönüşüm konularında da eğitimler veriliyor. Böylece hem bilinçli tüketim kültürü yaygınlaştırılıyor hem de tarımsal üretimde verimlilik artırılıyor. Bilecik genelinde yaygınlaştırılması planlanan uygulama sayesinde, sürdürülebilir tarım politikalarına katkı sağlanırken, Türkiye genelinde yerel yönetimlere de örnek bir model sunuluyor. - BİLECİK