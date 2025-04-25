Bilecik\'te Orman Kaçakçılığına Geçit Yok

Bilecik'te Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler orman kaçakçılığına geçit vermiyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri orman içi yollar ve ana arterlerde oluşturulan mobil kontrol noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Orman emvali yüklü kamyonları tek tek durduran ekipler, taşıma belgelerini detaylı şekilde inceledi. Araçların sevk pusulası ve nakliye belgeleri kontrol edilerek kaçak odun taşınıp taşınmadığı araştırıldı. Yapılan sıkı denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Yetkililer, orman kaynaklarının korunması ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - BİLECİK