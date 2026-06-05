Bilecik\'te Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Gözden Geçirildi

Bilecik'te orman yangınlarına karşı tedbirler masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni göreve başlayan Turgay Akyüz'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve hazırlıklar detaylı şekilde ele alındı. İl genelinde yangınlara karşı tüm ekiplerin, araç ve ekipmanların hazır durumda olduğu ifade edilirken, müdahale kapasitesini artırmak amacıyla görevlendirilen 2 helikopterin de çalışmalara destek sağlayacağı belirtildi. Kurumlar arası koordinasyonun üst seviyede sürdürüldüğü vurgulandı. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından yürütülen rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları da değerlendirildi. Yangından etkilenen alanlarda yapılan ekim ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanan program çerçevesinde devam ettiği aktarıldı.

Orman varlığının korunmasının önemine dikkat çeken Vali Sözer, "Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm ekiplerimizle birlikte yangınlara karşı hazırlıklı durumdayız ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK