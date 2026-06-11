Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler - Son Dakika
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Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler

Bilecik\'te Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler
11.06.2026 10:11
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Pazaryeri'nde yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı önemli tedbirler hayata geçirilerek, ormanlık alan ve çevresinde ateş yakılması yasaklandı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara hayati uyarılarda bulunarak, alınan yasak ve tedbirlere titizlikle uyulmasını istedi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle sıcak hava, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle en küçük bir ihmalin dahi büyük felaketlere yol açabileceğinden, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakmanın kesinlikle yasak. Alınan kararlar kapsamında; ormanlık alanlarda ateş yakılması, piknik ateşi, mangal ve semaver kullanılması, anız, bahçe ve tarla atıklarının yakılması, sigara izmariti ve yanıcı maddelerin doğaya atılması, cam şişe ve kırık cam bırakılması, dilek feneri, havai fişek ve benzeri yanıcı materyallerin kullanılması yasaklandı" denildi.

Duman gören hemen 112'yi arasın

Kaymakamlık, vatandaşlardan herhangi bir yangın veya duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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