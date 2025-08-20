Bilecik\'te Ormanlık Alan Alkol Atıklarıyla Çöplüğe Döndü

Bilecik'te alkol alan şahısların, atıkları ile ormanlık alanı adeta çöplüğe çevirmeleri tepki topluyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu arkasında bulunan ormanlık alanda her akşam onlarca kişi alkol alıyor. İçtikleri alkol şişelerini ormanlık alana atan kişiler adeta o bölgeyi çöplüğe çevirdi. Bu durumu tepki gösteren ve Bilecik'te ormanlık alanda topladığı poşet poşet çöplerle gündeme gelen Murat Yardımcı, "Burası şehrin göbeği gibi bir yer. Önümüzde Kapalı Yüzme Havuzu onun yanında valilik konağı var. Her akşam burada onlarca kişi alkol alıyor. Çöpleri buralara atmışlar ve çok kötü bir görüntü oluşmuş. Hadi buraya çöp atanlar diyecek bir şey bulamazken, bu yolu belediye hiç mi görmüyor? Burada nereden baksan 1 kamyon çöp çıkar. Bu şişeler güneş ışığı ile orman yangınlara sebep veriyor. Burada çıkacak bir orman yangınında bir ev ve villa tehlike altına girecek. Emniyettin bu ve OSB kavşağı karşısındaki dik bayırda vatandaşların içki içmesine izin vermemeli" dedi. - BİLECİK