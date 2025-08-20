Bilecik'te Ormanlık Alan Alkol Atıklarıyla Çöplüğe Döndü - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te Ormanlık Alan Alkol Atıklarıyla Çöplüğe Döndü

20.08.2025 11:22  Güncelleme: 11:24
Bilecik'te alkol tüketen şahısların, atıklarıyla ormanlık alanı kirletmesi tepki topladı. Yerel bir vatandaş, bölgenin kötü görüntüsünü ve olası orman yangınları tehlikesini gündeme getirdi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu arkasında bulunan ormanlık alanda her akşam onlarca kişi alkol alıyor. İçtikleri alkol şişelerini ormanlık alana atan kişiler adeta o bölgeyi çöplüğe çevirdi. Bu durumu tepki gösteren ve Bilecik'te ormanlık alanda topladığı poşet poşet çöplerle gündeme gelen Murat Yardımcı, "Burası şehrin göbeği gibi bir yer. Önümüzde Kapalı Yüzme Havuzu onun yanında valilik konağı var. Her akşam burada onlarca kişi alkol alıyor. Çöpleri buralara atmışlar ve çok kötü bir görüntü oluşmuş. Hadi buraya çöp atanlar diyecek bir şey bulamazken, bu yolu belediye hiç mi görmüyor? Burada nereden baksan 1 kamyon çöp çıkar. Bu şişeler güneş ışığı ile orman yangınlara sebep veriyor. Burada çıkacak bir orman yangınında bir ev ve villa tehlike altına girecek. Emniyettin bu ve OSB kavşağı karşısındaki dik bayırda vatandaşların içki içmesine izin vermemeli" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, bilecik, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
