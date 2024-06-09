Bilecik'te Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Açıldı

Bilecik'te yapılan Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi. Okulun yenilenen yüzü ve güzelleşen ortamıyla minik öğrencilere en iyi başlangıcı sunmayı hedeflendiği belirtildi. Açılışa Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de katıldı ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

09.06.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapımı tamamlanan Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Türk Kadınlar Birliği Derneği tarafından Pelitözü'nde gerçekleşen okul açılışına katılım gösterdi. Yenilenen yüzü ve güzelleşen ortamıyla minik öğrencilerini ağırlayacak okul eğitim için en iyi başlangıcı sunmayı hedefliyor.

Miniklerle bir araya gelen Nazlı Aygöl ise böyle bir açılışa katılarak öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pelitözü, Bilecik, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement