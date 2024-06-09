Bilecik'te Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Açıldı

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Bilecik'te yapımı tamamlanan Pelitözü İlköğretim Okulu Ana Sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Türk Kadınlar Birliği Derneği tarafından Pelitözü'nde gerçekleşen okul açılışına katılım gösterdi. Yenilenen yüzü ve güzelleşen ortamıyla minik öğrencilerini ağırlayacak okul eğitim için en iyi başlangıcı sunmayı hedefliyor.

Miniklerle bir araya gelen Nazlı Aygöl ise böyle bir açılışa katılarak öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. - BİLECİK