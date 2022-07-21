Bilecik'te piknik alanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı

Bilecik'te meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağı değerlendirilerek bir dizi önlemler alındı.

Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda; Bilecik İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı. Tüm Piknik-Mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılması 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verildiği kaydedildi. - BİLECİK