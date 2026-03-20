Bilecik Belediyesi\'nden bayramda yoğun mesai

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehir genelinde yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.

Şehrin birçok mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi ekipleri, bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahada aktif görev aldı. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere birçok birime bağlı ekipler, vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, durak ve bekleme noktaları yıkanarak temizlendi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda temizlik faaliyetlerini artıran ekipler, cami çevreleri ve bahçelerinde de yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlara da müdahale ederken, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli noktalara toplam 20 adet oturma bankı yerleştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına ekiplerimizle birlikte sahada yoğun bir çalışma yürüttük. Şehrimizin dört bir yanında gerekli tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdik" dedi. - BİLECİK