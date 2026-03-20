Bilecik Belediyesi'nden bayramda yoğun mesai

20.03.2026 14:43  Güncelleme: 14:44
Bilecik Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için çeşitli alanlarda temizlik yaptı ve oturma bankları yerleştirdi.

Şehrin birçok mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi ekipleri, bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahada aktif görev aldı. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere birçok birime bağlı ekipler, vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, durak ve bekleme noktaları yıkanarak temizlendi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda temizlik faaliyetlerini artıran ekipler, cami çevreleri ve bahçelerinde de yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlara da müdahale ederken, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli noktalara toplam 20 adet oturma bankı yerleştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına ekiplerimizle birlikte sahada yoğun bir çalışma yürüttük. Şehrimizin dört bir yanında gerekli tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
