Bilecik\'te Renkli Karakucak Güreş Festivali

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Karakucak Güreş Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Söğüt Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi tören alanında gerçekleşen festivale, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Çeşitli kategorilerde yarışan sporculara mehteran takımı eşlik etti. Vatandaşların coşkulu enerjileri ile festival ortamı herkesi eğlendirdi. Karakucak Güreş Festivalinin sona ermesiyle mücadeleyi kazanan sporculara ödülleri takdim edildi. - BİLECİK