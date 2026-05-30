Bilecik'te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

30.05.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te sağanak yağış, birçok yerleşim yerini sular altında bıraktı, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Bilecik'te yağan sağanak yağış sonrası hayat adeta felç olurken, bir köy adeta sular artında kaldı.

Bilecik ve ilçeleri etkisi altına alan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Başta Bozüyük ilçesi olmak üzere birçok tarım arazisi ve yerleşim yeri sular altında kaldı. Bozüyük'te yağan sağana yağış sonrası bir alt geçit komple sular atında kalırken, hayat adeta felç oldu.

Bir köy adeta sular artında kaldı

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç Köyü'nde de benzer olaylar yaşandı. Köy adeta sağanak yağış sonrası sular altında kalırken, camiler ve evler sularla doldu. Bu esnada bir vatandaş yaşanan afeti cep telefonu kamerasıyla gözler önüne sererken, köyde hayat adeta durdu. Birçok ulaşım yolunda da heyelan meydana gelirken, birçok mevkide yola kaya parçaların düşmesi sonucu ulaşımlarda aksama oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Pazaryeri, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Tarım, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:22:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.