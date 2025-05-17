Bilecik’te Şantiye İncelemesi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı devam eden Söğüt- İnhisar il özel idaresi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaların 15 Ağustos'ta tamamlanacağını belirten Vali Aygöl, vatandaşlara kesintisiz, etkin ve hızlı hizmet sunulacağını vurguladı. Aygöl, "Bölgedeki altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, şantiye tamamlandığında ulaşım, yol bakımı ve karla mücadele gibi alanlarda aktif olarak hizmet verecek. Yerinde yönetim anlayışının bir örneği olarak hayata geçirilen bu çalışma, kamu hizmetlerinin verimli yürütülmesine katkı sağlayacak" dedi.

Valilik yetkilileri, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve teslim tarihine kadar tüm hazırlıkların tamamlanacağını belirtti. - BİLECİK