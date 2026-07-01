Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti - Son Dakika
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Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik\'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti
01.07.2026 10:30
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1989 yılında Mardin'de şehit düşen Abit Şenocak'ın ailesini ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Bakan ve Vali'nin selamları iletilirken, şehidin aziz hatırası rahmetle anıldı.

Bilecik'te şehit ailesine sene-i devriye ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1989 yılında Mardin'de vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Abit Şenocak'ın ailesini ziyaret etti. Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tanas, Müdür Yardımcısı Duygu Esen ve Şehit-Gazi Birimi personeli Şefika Doymaz Bilanik tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit Abit Şenocak'ın kardeşi Sait Şenocak ile bir araya gelindi. Ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletilirken, şehit ailesinin talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehidimiz Abit Şenocak'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kıymetli ailesinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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