Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti - Son Dakika
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Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik\'te şehit ailesine vefa ziyareti
18.07.2026 10:45
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Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayı sene-i devriyesi dolayısıyla şehit Mustafa Turgut'un eşi Gülçin Turgut'u evinde ziyaret etti. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletilirken, şehidin emaneti olan ailesinin devletin her zaman yanında olduğu vurgulandı. Görüşmede aileyle yakından ilgilenilerek talep ve ihtiyaçlar dinlendi, her türlü desteğin sürdürüleceği ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin yanında olmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Aziz şehidimiz Mustafa Turgut'u rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine bir kez daha sabır diliyoruz. Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Valimiz Faik Oktay Sözer'in selamlarını ileterek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade ettik. Şehit ailelerimizin kapısı da gönlü de bize emanettir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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