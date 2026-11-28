Bilecik'te velilere yönelik okul ve aile hayatı eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 'Aile Eğitim Programı' çerçevesinde Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu velilerine eğitim düzenledi. Eğitimde okul ile aile arasındaki iş birliğinin önemi, ailenin çocukların gelişimindeki rolü ve sağlıklı aile iletişimi gibi konular ele alındı. Velilere program kapsamında çocukların eğitim sürecinde aile desteğinin önemine ilişkin bilgiler aktarıldı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişiminde aile ve okul arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Ailelerimizin bu konudaki farkındalığını artırmak ve çocuklarımızın gelişim süreçlerine daha güçlü katkı sunmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.