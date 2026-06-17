Bilecik'te Şehit Polis Memuru Nail Gözütok'un Sene-i Devriyesinde Ailesine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Bilecik'te Şehit Polis Memuru Nail Gözütok'un Sene-i Devriyesinde Ailesine Anlamlı Ziyaret

Bilecik\'te Şehit Polis Memuru Nail Gözütok\'un Sene-i Devriyesinde Ailesine Anlamlı Ziyaret
17.06.2026 09:59
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Bilecik'te 1994 yılında şehit olan Polis Memuru Nail Gözütok'un sene-i devriyesi dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri şehidin kardeşi Selda Bayırlı'yı ziyaret ederek Bakan ve Vali'nin selamlarını iletti.

Bilecik'te şehit Polis Memuru Nail Gözütok'un sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Görev başında iken 1994 yılında şehit olan Polis Memuru Nail Gözütok'un sene-i devriyesi kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik SHM Müdürü Mehmet Tanas, Müdür Yardımcısı Duygu Esen ve Sosyal Hizmet Personeli Şefika Doymaz Bilanik tarafından şehidin kardeşi Selda Bayırlı ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Şehit Polis Memuru Nail Gözütok'un Sene-i Devriyesinde Ailesine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Şehit Polis Memuru Nail Gözütok'un Sene-i Devriyesinde Ailesine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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