Bilecik\'te Sevgililer Günü Yoğunluğu: Gül ve Papatya En Çok Tercih Edilen Çiçekler

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14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Bilecik'te çiçekçilerde yaşanan yoğunluk gün boyu devam ederken, en çok satışı yaşanan çiçek ise 'Gül' ve 'Papatya' oldu.

Tarihler 14 Şubat'ı gösterirken, Bilecik'te bulunan çiçekçilerde satışların yoğunluğu da artıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi gül ise en çok tercih edilenler arasında olmaya devam ediyor. Bilecik'te çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, "14 Şubat geldiği anda bizim yoğunluk başlıyor. Hem sipariş alıyoruz hem de gelen müşterilerimiz oluyor. Erken saatlerde siparişlerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Yoğunluk oldukça fazla. Bu sene yine en vazgeçilmez olan gül oldu. Gül ve papatya en çok tercih edilen çiçeklerimiz oldu" dedi.

Fiyatların ise ambalajlı ve ambalajsız olarak değiştiğini belirten Sezer, "Genelde satışlarımız ambalajlı şekilde oluyor. Ambalajlı gül 150 TL iken ambalajsız gül 100 TL'den satılıyor. Ambalajlı papatya 250 TL iken ambalajsız papatya da 100 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK