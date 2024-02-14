Bilecik'te Sevgililer Günü Yoğunluğu: Gül ve Papatya En Çok Tercih Edilen Çiçekler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Sevgililer Günü Yoğunluğu: Gül ve Papatya En Çok Tercih Edilen Çiçekler

Bilecik\'te Sevgililer Günü Yoğunluğu: Gül ve Papatya En Çok Tercih Edilen Çiçekler

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bilecik'te çiçekçilerde yaşanan yoğunluk gün boyu devam ederken, en çok satışı yaşanan çiçek ise 'Gül' ve 'Papatya' oldu. Bilecik'te çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, yoğunluğun arttığını ve gülün en vazgeçilmez tercih olduğunu belirtti. Fiyatlar ise ambalajlı ve ambalajsız olarak değişiyor.

14.02.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Bilecik'te çiçekçilerde yaşanan yoğunluk gün boyu devam ederken, en çok satışı yaşanan çiçek ise 'Gül' ve 'Papatya' oldu.

Tarihler 14 Şubat'ı gösterirken, Bilecik'te bulunan çiçekçilerde satışların yoğunluğu da artıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi gül ise en çok tercih edilenler arasında olmaya devam ediyor. Bilecik'te çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, "14 Şubat geldiği anda bizim yoğunluk başlıyor. Hem sipariş alıyoruz hem de gelen müşterilerimiz oluyor. Erken saatlerde siparişlerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Yoğunluk oldukça fazla. Bu sene yine en vazgeçilmez olan gül oldu. Gül ve papatya en çok tercih edilen çiçeklerimiz oldu" dedi.

Fiyatların ise ambalajlı ve ambalajsız olarak değiştiğini belirten Sezer, "Genelde satışlarımız ambalajlı şekilde oluyor. Ambalajlı gül 150 TL iken ambalajsız gül 100 TL'den satılıyor. Ambalajlı papatya 250 TL iken ambalajsız papatya da 100 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Sevgililer Günü Yoğunluğu: Gül ve Papatya En Çok Tercih Edilen Çiçekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Sevgililer Günü Yoğunluğu: Gül ve Papatya En Çok Tercih Edilen Çiçekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement