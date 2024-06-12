Bilecik'te Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kent merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor.

12.06.2024 10:56
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Bilecik'te vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kent merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yapılan ilaçlama hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, "Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor" denildi.

Sinek çoğalmasını engellemek için bilgilendirme çalışması

Açıklamanın devamında, "Sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgilerin içerdiği bilgilendirme metinleri paylaşıldı. Buna göre; çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerektiği" bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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