Bilecik'te Soğuk Hava Deposu İncelemesi - Son Dakika
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Bilecik'te Soğuk Hava Deposu İncelemesi

Bilecik\'te Soğuk Hava Deposu İncelemesi
20.07.2026 10:00
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İl Müdürü Çetin Ayvalık, Osmaneli'ndeki soğuk hava deposunun çalışmalarını değerlendirdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Osmaneli ilçesindeki soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Ayvalık, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunu ziyaret ederek tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında deponun kapasitesi, ürün muhafaza süreçleri ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Üretimin sürdürülebilirliği ile hasat sonrası ürünlerin sağlıklı şekillerde korunmasının önemine dikkat çeken Ayvalık, tesis yetkilileriyle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Soğuk hava depolarının tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin kalite kaybı yaşamadan muhafaza edilmesi hem üreticimizin kazancı hem de gıda arzının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Tarımsal altyapıyı güçlendirecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Soğuk Hava Deposu İncelemesi - Son Dakika

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