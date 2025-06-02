Bilecik\'te Soğuk Hava Deposu Projesi Hızla İlerliyor

Bilecik'in tarımsal üretimine katkı sağlayacak soğuk hava deposu projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Bekir Torun'un seçim vaatleri arasında yer alan Soğuk Hava Deposu inşaatı hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Osmaneli Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde yer alan deponun ilçenin tarımına büyük katkı sağlaması hedeflenirken, yapının yakın zamanda tamamlanıp faaliyete başlaması bekleniyor. Belediye Başkanı Bekir Torun, yatırımı yerinde inceleyerek gelinen aşamalar hakkında bilgi alarak, "Çelik konstrüksiyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından çatı kaplama çalışmaları da tamamlandı. Şu anda özel yalıtım malzemeleri ile soğuk hava odalarının yapım sürecine geçilmiş durumda. Yetkililer, inşaatın planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, tesisin kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti. Soğuk hava deposu, bölgedeki üreticilere önemli avantajlar sağlayacak. Tarım ürünlerinin daha uzun süre muhafaza edilmesine imkan tanıyarak hem kaliteyi koruyacak hem de üreticilerin ekonomik kayıplarını önlemeye yardımcı olacak. Bu yatırım, ilçemiz ekonomisine katkı sunarken aynı zamanda üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak. Tarımsal ürünlerin daha uzun süre sağlıklı imkanlarla saklanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılacağını ve tesisin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için eğitim programlarının düzenleneceğini belirtti. - BİLECİK