Bilecik\'te Sokak Hayvanları İçin Bırakılan Yiyecekler Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Bilecik'te çöp konteynırları ve boş arazilere sokak hayvanları için bırakılan tavuk ve kalmış yemek artıklarından yükselen kokular vatandaşlar isyan etti.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin etrafındaki boş araziye sokak hayvanları için bırakılan yüzlerce tavuk parçasını hayvanlar yemeğinde kokular yükselmeye başladı. Bu koku site sakinleri tarafından tepki ile karşılanırken, vatandaşların belediye tarafından bırakılan mama ve su kaplarına bu tür yiyeceklerin bırakılmasını istediler. Ayrıca çöp konteynırları yanlarına bırakılan yemek artıklarını hayvanlar yemezken, bu durum kötü bir görüntüye neden oluyor. - BİLECİK