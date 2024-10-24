Bilecik\'te Su Arızası İçin 52 Saat Süren Çalışmalar Tamamlanıyor

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen su arızasını onarmak amacıyla 52 saat boyunca çalışmalarını sürdürdü.

'Karasu ana isale hattında meydana gelen büyük arızayı onarmak için gece gündüz çalışan ekipler, su hattındaki eski ve kullanılamayan boruları yenileriyle değiştirdi. Belediye Başkanlığından yapılan kamuoyunu bilgilendirici açıklamada çalışmaların gece boyunca devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Karasu ana isale hattında devam eden bakım onarım çalışmaları sırasında arızanın bulunduğu çelik borularda çürükler ve büyük çapta yarıkların olduğu, bu nedenle kaynak yapılamayacak durumda olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine hızlı bir şekilde çelik boru temini sağlanmıştır. Arızanın bulunduğu alanda çalışmalarımız aralıksız 52 saattir devam etmektedir. Bugün öğle saatlerinde çalışmaların tamamlanması planlanmakta olup daha sonra Karasu hattına hızlı bir şekilde su verilecektir. Cuma günü sabah erken saatlerde şebekelerimizin bulunduğu depolara suyun ulaşması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BİLECİK