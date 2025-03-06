Bilecik'te Su Kesintisi Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Bilecik'te Su Kesintisi Hakkında Açıklama

Bilecik\'te Su Kesintisi Hakkında Açıklama

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Mahallesi'nde yaşanan su kesintisiyle ilgili bilgi vererek, onarım çalışmalarının sürdüğünü ve kesintinin kısa sürede sona ereceğini duyurdu.

06.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:47
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Mahallesi'nin bir bölümünde meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Subaşı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kesintinin giderilmesi için yoğun bir şekilde çalıştığını ve en kısa sürede suyun tekrar sağlanacağını ifade etti. "Su hatlarımızda ani meydana gelen arıza sebebiyle Nilüfer Sitesi ve Beşiktaş Mahallesinin üst kısımlarında su kesintisi yaşanmaktadır. Ekipler, kesintinin giderilmesi için onarım çalışmalarına devam etmektedir" dedi. Vatandaşlara, belediye tarafından yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri ve sabırlı olmaları çağrısında bulunan Subaşı, onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Belediye ekiplerinin, su kesintisinin yaşandığı bölgelerde arızayı en kısa sürede gidermek için büyük bir özveriyle çalıştığı belirtildi. Kesintinin kısa sürede sona ermesi bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Su Kesintisi Hakkında Açıklama - Son Dakika

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