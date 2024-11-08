Bilecik\'te Su Kesintisi Sorunu Devam Ediyor

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Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlak sonrası kentte bazı mahallerde 24 saattir kesinti yaşanırken, ekipleri arızanın giderilmesi için durmadan çalışıyor.

Bilecik'te dün bu saatler Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlak sonrasında ekipleri harekete geçerek, gece yarısı 02: 00'da arızayı onarılmasının ardından su verilmeye başlandı. Yavaş yavaş depolara su verilmesinin ardından hattın başka bir yerinde bir patlak daha oluşurken, tekrar su kesinti yaşandı. Ekipleri 24 saattir durmadan arızanın giderilmesi için çalışırken, Bilecik Belediyesinden bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Karasu Ana İsale Hattı'nda dün meydana gelen patlak sonrasında onarım çalışmalarımız yaklaşık 24 saattir devam ediyor. Aynı güzergahın farklı noktalarında oluşan arızalara müdahalelerimiz, birlik ve belediyemizde bulunan tüm ekiplerce devam etmektedir. En kısa süre içinde onarım tamamlanarak suların siz değerli vatandaşlarımıza ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza duyurulur" denildi. - BİLECİK