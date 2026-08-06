Bilecik'te Suya Girme Yasağı - Son Dakika
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Bilecik'te Suya Girme Yasağı

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Bilecik'te nehir ve göletlerde suya girilmesi yasaklandı; idari yaptırım uygulanacak.

Bilecik'te nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve sulama göletlerinde suya girilmesi yasaklandı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde bulunan nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı, sulama göleti ve taşkın koruma tesislerinde yüzme, serinleme, balık tutma ve spor yapmak amacıyla suya girilmesi yasaklandı. Açıklamada, özellikle yaz aylarında çocuklar ve gençlerin serinlemek amacıyla tercih ettiği bu alanların ciddi hayati risk taşıdığı belirtilirken, baraj, gölet ve regülatörlerde su derinliğinin aniden değişebildiği, çamurlaşan zemin, su bitkileri, düşük su sıcaklığı ve su alma yapılarının boğulma riskini artırdığı ifade edildi. Sulama ve drenaj kanallarında ise hızlı su akışı, dik kanal yamaçları ve sudan çıkmanın güç olması nedeniyle bu alanların yüzme ve serinleme amacıyla kullanılmasının tehlike oluşturduğu kaydedildi. Yasağa uymayan 15 yaş ve üzerindeki kişiler hakkında idari yaptırım uygulanacağı, 15 yaşından küçük çocukların ise sudan çıkarılarak güvenli alanlara yönlendirileceği bildirildi. Öte yandan vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından bilgilendirme çalışmaları yürütüleceği, riskli bölgelere uyarı levhaları yerleştirileceği, camilerde ve okullarda farkındalık faaliyetleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Yaz boyunca riskli bölgelerde polis, jandarma, zabıta, bekçi, orman muhafaza memurları ve ilgili kurum ekiplerince denetimlerin artırılacağı belirtilen açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari işlem uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bilecik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Suya Girme Yasağı - Son Dakika

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