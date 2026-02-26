Bilecik'te tarihi değirmen için 3 boyutlu tarama çalışması - Son Dakika
Bilecik'te tarihi değirmen için 3 boyutlu tarama çalışması
26.02.2026 16:04  Güncelleme: 16:05
Bilecik'te, Tarihi Kentler Birliği onaylı projeler kapsamında tarihi değirmende rölöve ve 3 boyutlu tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar, yapının özgün dokusunun korunması ve restorasyon sürecine altlık oluşturması amacıyla yürütülüyor.

Bilecik'te tarihi değirmen için 3 boyutlu tarama ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından projesi onaylanan ve Şeyh Edebali Türbesi mevkiinde bulunan tarihi değirmende rölöve çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanda 3 boyutlu tarama ve detaylı ölçüm çalışmaları yapıldı. Çalışmaların, restorasyon sürecine altlık oluşturması ve yapının özgün dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile Meclis Üyesi, aynı zamanda İmar Komisyonu Başkanı Didem Mean, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, "Tarihi Kentler Birliği tarafından projesi onaylanan tarihi değirmende rölöve çalışmalarını tamamladık. Şu anda 3 boyutlu tarama ve ölçüm çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, yapının tarihi dokusunu koruyarak aslına uygun şekilde ayağa kaldırmak ve kentimizin kültürel mirasına kazandırmaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

