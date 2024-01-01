Bilecik\'te Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Başkanlığının bir banka destekleriyle düzenlediği 'Tarım, Orman ve İnsan' temalı fotoğraf yarışmasının 13'üncüsü düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sergide, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde çekilen ve dereceye giren tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar yer aldı. 13'üncüsü düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan' fotoğraf sergisi, vatandaşların dikkatini çekti. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, sergileri gezerek fotoğrafları inceledi.Bakanlığın tarıma dikkat çekmek adına başlattığı fotoğraf sergisi halka açık bir şekilde sunuluyor. - BİLECİK