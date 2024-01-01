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Bilecik'te Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım, Orman ve İnsan' temalı fotoğraf yarışmasının 13'üncüsü Bilecik'te gerçekleştirildi. Sergide, 81 ilde çekilen ve dereceye giren tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar sergilendi. Bakanlığın tarıma dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergi, vatandaşların ilgisini çekti.

Bilecik\'te Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
01.01.2024 - 12:11,
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Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Başkanlığının bir banka destekleriyle düzenlediği 'Tarım, Orman ve İnsan' temalı fotoğraf yarışmasının 13'üncüsü düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sergide, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde çekilen ve dereceye giren tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar yer aldı. 13'üncüsü düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan' fotoğraf sergisi, vatandaşların dikkatini çekti. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, sergileri gezerek fotoğrafları inceledi.Bakanlığın tarıma dikkat çekmek adına başlattığı fotoğraf sergisi halka açık bir şekilde sunuluyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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